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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Pandemi sürecinde kurutmalık fiyatları yarı yarıya düştü

Pandemi sürecinde kurutmalık fiyatları yarı yarıya düştü

Kurutmalıklardan detaylar

Argo Yaz Mevsimi Irak 

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( GAZİANTEP -ÖZEL)- Artan talep üzerine ürün satıcıları kargolara yetişemez oldu GAZİANTEP

- Gaziantep’in yöresel ürünlerinden olan kurutmalıkların fiyatı salgın nedeniyle yarı yarıya düşerken, kurutmalık satıcıları talebin artmasıyla kargolara yetişemiyor.Geçen yıla göre fiyatlarında yarı oranda düşüş yaşanan kurutmalıklara talep kış aylarının gelmesi ile arttı. Geçen yıl bir balyası 30 TL’den satılan kurutmalıklar bu yıl 15 TL’den satılmaya başlandı. Pandemi dolayısıyla kargo satışlarının artması üzerine yöresel ürün satıcıları kargolara yetişemez oldu.Pandemi sonrası fiyatların geçen yıla göre yarı oranda düştüğünü ifade eden yöresel ürün satıcısı Beşir Tanrıkulu, "Pandemi başladığından bu yana kurutmalıklara çok büyük bir ilgi var. Kuru patlıcan ve kuru bibere rağbet her geçen gün artıyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber kurutmalıklarımıza aşırı derecede bir talep oluştu. Türkiye’nin her yerine kargo ile kurutmalık satışı yapıyoruz. Hatta kargolara bazen yetişemiyoruz. Tüm ürünlerimizde yeni mahsul, kesinlikle eski ürün bulundurmuyoruz. Fiyatlarımız geçen yıla göre çok fazla düştü. Geçen yıla göre fiyatlarımızda yarı oranında bir düşüş oldu. Geçen sene kuru patlıcan 30 TL iken bu yıl 15 TL. Kuru kabakların fiyatı değişiyor ama onun da fiyatı yarı yarıya düştü” dedi.
“Kargolara yetişemiyoruz”Korona virüs nedeniyle kargo satışlarında yoğun bir talep olduğunu belirten Tanrıkulu, “Kargo ile gönderdiğimiz kişiler çok memnun kalıyorlar. Ürün ne kadar temiz ve kaliteli olursa o kadar da talep artıyor. Müşterilerimize kargolarımızı yetiştiremediğimiz için mahcup oluyoruz. Ürünlerimizi genellikle Doğu Anadolu bölgemize satıyoruz ancak son zamanlarda Akdeniz, Marmara bölgelerine de satışlarımız arttı. İnsanlarımız Gaziantep’ten ürün alırken buranın kültürünü de alıp götürüyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde kurutmalıklara ilgi her geçen gün artıyor. Bu ürün kışın bulunmadığı için yaz mevsiminde güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Köylerimizde yapılıyor, şehirde yapılmıyor. Kurutulduktan sonra kışın da genellikle dolma yemeğinde kullanılıyor. Yapımı da çok basit oluyor. Kaynamış suda kurutmalıklarımızı kaynatıyoruz. Daha sonra da kullanıma hazır hale geliyor. Yazın çıkan biber kışın sofralarımıza taze bir şekilde gelebiliyor” diye konuştu.

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