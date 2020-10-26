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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemi sürecinde el yapımı yün yorganlara olan ilgi arttı; İşler üçe katlandı

Pandemi sürecinde el yapımı yün yorganlara olan ilgi arttı; İşler üçe katlandı

- Detay ve genel görüntüler

El Sanatları Allah Vergi Muafiyeti Irak 

-- Yorgan yapımı ve detaylar
-- Röportajlar

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’da unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden olan yarım asırlık yorgancılar Kamil ve Mehmet Küçükbekir kardeşler, “Pandemi döneminde işlerimizin zayıflayacağını zannettik ama yanıldık. El yapımı yün yorganlara olan ilgi arttı. İşlerimiz ikiye, üçe katlandı. Siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyoruz” dediler. Çin’de başlayıp ardından tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covit -19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgınından bazı sektörler olumsuz etkilenirken ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan yorgancılık mesleği ise eskiye dönüş sinyalleri vermeye başladı.
Kültürel mirasın korunması amacıyla geleneksel el sanatlarını icra eden esnafa getirilen vergi muafiyeti ile koruma altına alınan yorgancılık mesleği pandemi döneminde altın çağını yaşıyor. Erzincan’da yarım asırlık mesleğini sürdüren Kamil ve Mehmet Küçükbekir, kardeşler unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Erzincan’da mesleğinin son temsilcilerinden olan 50 yıllık yorgancı Kamil Küçükbekir, el yapımı yün ve pamuk yorganlara ilginin giderek arttığını belirterek, “Siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. En büyük sıkıntımız çırak bulamamak” dedi.
Kamil Küçükbekir, “Yarım asırdır 50 yıldır bu mesleği yapıyoruz, mesleğimiz ölmek üzereyken korona virüsten dolayı bir canlanma belirtileri oldu. Cumhurbaşkanımızın bazı meslekleri vergiden muaf tutması bizleri sevindirdi ama şu anda çırak bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bizim mesleğimiz biraz popülere döndüğü için çırak gelmesini bekliyoruz.” diye konuştu.
Vatandaşlar en çok el işi yün yorganlara rağbet gösterdiğini aktaran Küçükbekir, yorganın yanı sıra yünden pet ve yastık da yaptıklarını ifade ederek, “Yün sıhhattir. Sıhhatli olduğu içinde milletimiz buna yöneldi” ifadelerini kullandı. Mehmet Küçükbekir ise, “Yorgancılık mesleğini bir dönem hazır sektörün vurduğu mesleklerden biridir. Ama tekrardan el işi yorganlara tekrardan bir dönüş sinyalleri almaya başlıyoruz. Yün ve Pamuk yorgan daha çok doğal olan malzemelerden yapıldığı için çok önemli. Hazır sektöründe farklı malzemelerden olduğu için bunun değerini biz tekrar anlamaya başladık. İnşallah buna tekrar dönüş olur hem mesleğimiz yaşamaya devam eder hem de toplum sağlığı açısından daha güzel şartlarda insanlarımız yoranını yatağını kullanmaya devam eder. Pandemi döneminde her iş sektöründe olduğu gibi işlerimizin zayıflayacağını, geri düşeceğini zannettik ama yanıldık. Tam tersi oldu işlerimiz ikiye üçe katlandı. İşlerimizi yetiştirmekte zorlanıyoruz, elaman sıkıntısı yaşıyoruz.” diye konuştu.
(İG-AA-Y)
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