Pandemi ile durgunluk yaşayan kapalı çarşıda Ramazan hareketliliği

--alışveriş yapanlar

--röportajlar

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle geçmişe nazaran durgunluk yaşayan tarihi kapalı çarşı Ramazan ayı nedeniyle hareketlenerek, yoğunluk başladı.

Elazığ'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar esnafında yüzünü güldürmeye başladı.

Hurmasından, orciğine, balından, peynirine başta her türlü yöresel ürün bulunan kapalıçarşı da Ramazan ayı ile alış veriş yoğunluğu başladı.

Hafta sonu kısıtlamasında dolayı çoğu vatandaş, alışverişini hafta içi gerçekleştirdi. Alışveriş yapmak için kapalı çarşıya gelen vatandaşlar, kendi bütçelerine göre Ramazan alış verişi yaptı. Uzun zamandır pandeminden dolayı çarşının durgun olduğunu dile getiren esnaflar, Ramazan ayının bereketinden faydalandıklarını ifade etti.

Ramazanın ayının bereketi ile geldiğini belirten çarşı esnafı Yargıç Emir, "Kapalı çarşı hafta sonu kapalıydı. Dün ve bugün bayağı bir yoğunluk yaşadık. Kapalı çarşıda genellikle hurma satışları bayağı iyi. Et ve süt ürünlerine baya bir rehavet vardı. Halkımız tercihini kapalı çarşıya yönelik kullandı. Doğru bir tercih yaptı. Esnaflarımız pandeminin tüm kurallarını yerine getiriyor" dedi.

İşlerinin çok iyi olduğunu aktaran esnaflardan Fethi Koç ise "Bu krizde ve pandemi de işler yine de iyidir. İnsanlar alışveriş yapıyor. Ramazan bereketi ile geldi. Çok şükür her şey çok ve herkes de para da çok. Vatandaş fındık, fıstık, ceviz, peynir, yağ alıyorlar. Ne varsa alıyorlar” diye konuştu.

Herkesin mübarek ayını kutlayan vatandaşlardan Hanifi Bahçecioğlu ise “Akşam iftarlık hurma alacağım. Alışverişe geldik. Meşhur çarşımıza geldik. Buradan başka bir yere gidesimiz gelmiyor. Ayağımız direk buraya geliyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Abdulbaki Aytaç da “Hurma ve badem aldım. Akşama iftarlık birkaç bir şey aldım. Kapalı çarşında alıyorum. Burası eski bir pazar. Bana göre en iyi yer burası” diye kaydetti.

(CK-HİV-



loading...