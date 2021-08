Pamukkale’den yangın bölgelerine tam destek

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Pamukkale Belediyesi orman yangınlarından etkilenen bölgeler için ilk günden bu yana teyakkuz halinde. Ege ve Akdeniz ile birlikte Buldan’da da meydana gelen yangından etkilenenler için ihtiyaç olan malzemeler yangın bölgelerine gönderiliyor. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangınlarla başlayan ve Ege ve Akdeniz’de birçok il ile birlikte Buldan’da da meydana gelen orman yangınları için Pamukkale Belediyesi ilk gün ihtiyaç olan malzemelerle dolu aracını yangın bölgesine gönderdi. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların bağışları için Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında Yardım Toplama Noktası oluşturdu. Pamukkale Belediyesi’nin kampanyasına Pamukkaleli vatandaşlar da duyarsız kalmadı. Muhtarlıklar aracılığıyla toplanan malzemeler Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. En çok ihtiyaç duyulan malzemeler olan çarşaf, battaniye, kıyafet, çocuk bezi, bebek maması ve paketli yiyeceklerin yer aldığı malzemeler gerçekleşen görüşmeler sonunda ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılıyor. Ülke tarihinin en büyük orman yangınları olarak kayıtlara geçen yangınlarda birçok yerleşim yeri kullanılmaz hale gelirken, hayvanlar da telef oldu. Ekipler Buldan yangının büyümesine engel olmaya çalıştı Öğleden sonra Buldan’da meydana gelen orman yangını için de Pamukkale Belediyesi harekete geçti. Yangın haberinin alınmasının ardından Pamukkale Belediyesi’nden 20 kişilik ekiple birlikte 1 grayder, 1 su tankeri ve 2 arazi aracı yangının etkili olduğu Buldan’ın Türlübey mahallesi bölgesine sevk edildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına katılarak yangının büyümesine engel olmaya çalıştı. Buldan ve Köyceğiz’deki yangınları söndüren ekiplerin kullanılması için su, çadır, masa, sandalye, ikram çeşmesi ve çadırdan araçlarla gönderildi. Ayrıca Pamukkale Belediyesinin yaz spor okullarına katılan öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek yangın bölgeleri için bağışta bulundular. Öğrenciler yangından olumsuz etkilenen çocuklara moral vermek için oyuncaklarını ve yaptıkları resimleri bir araya getirerek, bu bölgelerde bulunan çocuklara gönderdi. Pamukkale Belediyesi ekipleri toplanan malzemeleri yüklenen araçlarla orman yangınlarından etkilenen başta Buldan olmak üzere çeşitli noktalara ulaştırdı. “Yaralarımızı birlikte saracağız” Birçok ilde yaşanan orman yangınlarının yürekleri dağladığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yangınlar her birimizi derinden üzdü. Denizli’mizde de Buldan’da yangın meydana geldi. Devletimiz orman yangınları ile mücadele için tüm imkanlarını seferber etti. Söndürme mücadelesi devam ederken, biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Türk Milleti olarak, zor günlerde bir ve beraber olmayı her zaman başarıyoruz. Yaşadığımız bir afettir. Bu afetin yaralarını da hep birlikte el ele vererek saracağımıza inancım tam. Bizlerde, ‘Haydi Pamukkale yangın bölgelerine destek olmaya’ ve ‘Haydi Pamukkale, Can Dostlarımız İçin Tıbbi Malzeme ve Mama Desteği” dedik ve ivedilikle Pamukkale Halkımızdan yardım etmek için yoğun talepler gelmeye başladı.

Atatürk Caddesi’nde bulunan ek hizmet binamızda yardım destek masası oluşturduk” dedi.

