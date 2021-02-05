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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan'da salgına rağmen muhalefet hükümet karşıtı protestoları sürdürüyor - Covid-19'a aldırış etmeyen binlerce kişi maskesiz şekilde toplandı

- Pakistan'da salgına rağmen muhalefet hükümet karşıtı protestoları sürdürüyor - Covid-19'a aldırış etmeyen binlerce kişi maskesiz şekilde toplandı

protesto detay

Politika Protesto Hükümet Muhalefet Hükümet Karşıtı 

-Maryam Nawaz açıklama
-detay

( KARAÇİ ) - Pakistan'da salgına rağmen muhalefet hükümet karşıtı protestoları sürdürüyor- Covid-19'a aldırış etmeyen binlerce kişi maskesiz şekilde toplandı KARAÇİ

- Pakistan'da korona virüs salgınına rağmen muhalefet temsilcileri Azad Keşmir bölgesinde binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Pakistan'da muhalefet kanadı, korona virüs salgını tehlikesine rağmen hükümet karşıtı protestolara devam ediyor. Azad Keşmir bölgesinde binlerce kişi, Başbakan İmran Han'ın istifasını talep etmek için bir araya geldi. 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) öncülüğünde düzenlenen gösteride korona virüs tehlikesine aldırış etmeyen protestocuların maskesiz ve iç içe olmaları dikkat çekti. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz yaptığı konuşmada, hükümeti "başarısız politikaları" nedeniyle eleştirerek istifa çağrısında bulundu.
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