Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor

Kocaeli'de özel olarak hazırlanan ve kavanozu 250 TL'den satılan kış macununa olan talepte, etkili olan soğuk havalar nedeniyle patlama yaşandı.



- Kocaeli'de özel olarak hazırlanan ve kavanozu 250 TL'den satılan kış macununa olan talepte, etkili olan soğuk havalar nedeniyle patlama yaşandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının hızla yayılması ve Marmara Bölgesi’nin soğuk havaların etkisi altına girmesiyle birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlara olan ilgiyi arttırdı. Bir çok faydalı ürünün karışımından oluşan kış macununun satışları ise adeta patladı. İçerisinde saf bal, andız pekmezi, taze toz zencefil, toz zerdeçal, zahter, keten tohumu, toz tarçın, çörekotu tozu, saf salep, arı sütü ve damla sakızı gibi doğal ürünleri barındıran şifa deposu kış macunu, aktarlar tarafından özel olarak hazırlanıyor. 450 gramlık kavanozların içerisinde 250 liraya satılan kış macunu, fiyatının yüksek olmasına rağmen bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlardan yoğun bir talep görüyor. Aktarlar ise, çoğu zaman bu taleplere yetişebilmekte güçlük çekiyor.“Herkese önerdiğimiz bir macun bu”Kocaeli’nin Gebze ilçesinde diğer ürünler gibi kış macunu da üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Malum kış aylarındayız. Bir de bu sene ekstra korona virüsümüz var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir çok ürünler geliyor, bizlere de soruyor müşterilerimiz. Bizim her sene hazırladığımız gibi bu sene de yeni bir kış macunumuz var. Herkese önerdiğimiz bir macun bu. İçeriğinde çok güzel ürünlerimiz var. Zencefilden zerdeçala, tarçından kekiğe, çörek otu yağına kadar bağışıklık sistemini güçlendiren bir çok ürünle hazırladığımız bir karışım. Herkese tavsiye ederim bu soğuk havalarda. Malum kış ve ciddi bir kar bekleniyor İstanbul ve Marmara bölgesinde. Hepimizin kullanması gereken, bağışıklık ve vücut direncimizi artıracak, ısımızı artıracak en güzel macunlardan bir tanesi. Faydaları ilk olarak vücudu ısıtıyor, bu soğuk havalarda en güzel özelliği vücut ısımızı artırması. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi, kan temizlemesi, yani karaciğer ve akciğerden kan temizleme özelliği var. Bunların yanında da öksürük, bronşit, astım gibi tüm hastalıklara fayda eden ürünler. Çünkü içerisinde bir iki karışım değil, saf arı süründen tutun zencefilden tarçına kadar bütün ürünlerin karışımından yapılan, zararsız bitkilerin karıştırılmasıyla yapılan bir macun. Bir de bal ve andız pekmeziyle yapılıyor bunlar. Balın zaten etkilerini konuşmamıza gerek yok, hemen hemen tüm dünya biliyor balın nelere fayda ettiğini. Andız pekmezi de aynı şekilde. Korona virüsten bile korunmak için bunları herkes kullanıyor” dedi.

“Virüs olduğu için ciddi bir patlama yaşandı”Bu tarz doğal ürünlere yıllardır talebin çok fazla olduğunu dile getiren Mindivanlı, “Ama bu sene virüs olduğu için ciddi bir patlama yaşandı. Çünkü herkesin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için bir ürün alması gerekiyor. Hepsinin karışımı olunca bu tarz macunlara, bu tarz çaylara yöneliyor. Ama bizim macunumuza talep çok fazla. Eminim bütün Türkiye’deki aktarcılara gidip kış macunu hazırlattırıyorlardır. Biz macunumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Bir veya yarım kiloluk saf balın içerisine ve andız pekmezinin içerisine tek tek hepsinin öğütülmüş toz hallerinden, öte yandan taze zencefillerimizi katarak, hepsini ezerek karışımımızı yapıp günde sabah, akşam, öğle, akşam birer tatlı kaşığı olarak müşterilerimize öneriyoruz” diye konuştu“Fiyatına rağmen talebimiz çok güzelBu karışımı 450 gramlık şişelerde hazırladıklarını ve 250 liradan sattıklarını kaydeden Mindivanlı, “Zaten saf arı sütünün bile kilosu 2 bin liradan başlıyor. Bu sene bitkiler de her şey çok zamlandığı için ve hep ithal geldiği için fiyatlar pahalı. Fakat buna rağmen talebimiz çok güzel. Çünkü herkes artık etkilerine inandığı ürünleri kullandığı için, bitkilerin de etkilerine inandığımız için etkileri çok fazla. Memnunuz bu talepten” şeklinde konuştu.

“Sürekli doğal şeyler kullanıyorum”Kış mevsimi içerisinde kendisini kırgın hissettiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için aktara geldiğini aktaran Elif Erten ise, “Onlara bana ne önerebileceklerini sordum. Onlar da kış macununu önerdiler. Bağışıklık sistemini güçlendireceğine inanıyorum. Zaten sürekli doğal şeyler kullanıyorum. Ürünün fiyatı biraz yüksek geldi ama iyi olursa neden alınmasın? Deneyeceğim, bence tadı da çok güzeldir” ifadelerini kullandı.



