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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti

Özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı...Beyaza bürünen yolda otobüsü yolcuları, ambulansı vatandaşlar itti

Yolcuların otobüsü itmesi

Kamera Halk Otobüsü Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Yağan kar yağışı
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de etkili olan kar yağışında bir özel halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı. Yokuşu çıkmayan otobüs yolcuları tarafından itilirken ambulansın imdadına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul’da kar yağışını aralıklarla etkisini sürdürürken beyaza bürünen Arnavutköy’de bir özel halk otobüsü ile ambulans yolda kaldı. Hadımköy-Haraççı yolunda yokuşu çıkamayan özel halk otobüsünü, yolcular itti. Yolcuların ittiği otobüs bir süre sonra yoluna devam ederken yolda kalan ambulansın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Yolcuların otobüsü, vatandaşların ise ambulansı ittiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yolcuların otobüsü ittiği görülüyor. Görüntülerde otobüsün yokuşu güçlükle çıktığı görülüyor.
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