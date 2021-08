Özel bireyler, deniz festivalinde doyasıya eğlendi

--Özel bireylerin konserinden görüntü

Özel bireyler rüzgar sörfü yapıp jet turuna katıldı, aileleri büyük mutluluk yaşadı



- Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Engelsiz Deniz Festivaline katılan özel bireyler, kendileri için gerçekleştirilen rüzgar sörfü, jet turu, yelkenli tekne turu ve yüzme etkinliklerinde doyasıya eğlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli Sahili’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında engelli bireylere yönelik festival düzenlendi.

Engelli bireylerin denize girmelerini kolaylaştırmak amacı ile engellerin kaldırıldığı sahilde, “30 Ağustos Engelsiz Deniz Festivali” adı altında gerçekleştirilen festivale çok sayıda özel birey ve aileleri katıldı.

Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak ve özel bireylerden oluşan koronun verdiği konserle başlayan festivalde, özel bireyler denizin tadını çıkartma fırsatı buldu. Özel bireyler, kendileri için gerçekleştirilen rüzgar sörfü, jet turu, yelkenli tekne turu, tekne turu ve yüzme etkinliklerinde doyasıya eğlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çocuklar ile birlikte denize girip, etkinliklere katılarak mutluluklarına ortak oldu. “Çocuklar için güzel bir aktivite oldu” Kocaeli’nin tüm ilçelerinden gelen özel bireyler, düzenlenen etkinliklerde çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.



Çocuklarının mutluluklarına ortak olan aileler ise festivalin önemine dikkat çekti. Down sendromlu kızı 24 yaşındaki Özlem Çukur ile birlikte festivale katılan anne Yasemin Subaşı, “Çok güzel düşünüşmüş bir etkinlik, çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın gelmesi de büyük bir sürpriz oldu. Kızım çok eğlendi ve heyecanlandı. Jet skiye bindi, bizim için güzeldi” dedi.

“Çocuklar gerçekten çok mutlulardı” Engelli ve özel bireylere yönelik organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Arkamızdan otururken biz onların çığlıklarını duyuyorduk, onların mutluluğu her şeye değer zaten. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar, katılım da çok iyiydi. Kent konseyinin başkanına, engelli meclisinin başkanına ve tüm üyelerine büyükşehir belediyesi çalışanlarımıza, Karamürsel Belediyesi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu mutluluğu kardeşlerimize yaşattıkları için. İnşallah bu ve buna benzer etkinlikler kentte yayılmaya devam edecek. Bu kentin insanını mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

