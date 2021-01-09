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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Oyuncu Can Yaman'a İtalya’da 400 Euro’luk Sosyal Mesafe Cezası

- Oyuncu Can Yaman'a İtalya’da 400 Euro’luk Sosyal Mesafe Cezası

Can Yaman’ın hayranlarıyla bir araya gelmesi

Reklam Filmi Güvenlik Güçleri Alabalık İtalya İtalyan 

-Fotoğraf çekimi
-Kalabalık

( ROMA ) - Oyuncu Can Yaman'a İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası ROMA

- İtalya'da da popüler olan oyuncu Can Yaman, Roma'da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 euro cezaya çarptırıldı. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.
İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Covid-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 euro ceza kesti. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.


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