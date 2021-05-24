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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Oynamak için girdiği su kanalında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı

Oynamak için girdiği su kanalında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı

Çocuğun ailesinden ve yakınlarından detaylar

Jandarma Elektrik Akımı Su Kanalı Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracından detay
-Yakınlarının ağlaması
-Cenazenin alınışı
-Morgdan detaylar
-fotoğraf

( ANTALYA )- Küçük Hüseyin’in ölümü, yakınlarını gözyaşına boğdu ANTALYA

- Antalya’nın Aksu ilçesinde oynamak için girdiği su kanalında hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin teslimi sırasında aile, gözyaşlarına boğuldu.Olay, dün 18.00 sıralarında Yurtpınar Mahallesi’ndeki su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su kanalına oynamak için giren Hüseyin Ahmet Kahraman (11) iddiaya göre elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahraman, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede jandarma tarafından yapılan incelemede, çocuğun girdiği su kanalında, sera sulama amaçlı dinamo bulunduğu tespit edildi.Çocuğun ölüm nedenine yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hüseyin Ahmet Kahraman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yakınları gözyaşlarına boğulduBugün sabah saatlerinde çocuklarının cenazesini almaya gelen aile ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü.
Ayakta durmakta zorlanan çocuğun babası Bayram Kahraman, yakınları tarafından teskin edildi. Kahraman’ın cenazesi alınırken, yakın gözyaşlarını tutamadı.Talihsiz çocuğun cenazesi defnedilmek üzere morgdan alındı.
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