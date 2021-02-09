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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada... Olay yerine gelenler sinir krizleri geçirdi

Otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada... Olay yerine gelenler sinir krizleri geçirdi

olay geri

Polis Sağlık Ekibi Bild Kamera Polis Ekipleri 

-araçlar
-polis ve jandama
-kazanın güvenlik kamera görüntülerinin
-yakınlarının feryatları
-detaylar
-ölenlerin fotoğraları

( ANTALYA )- Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya’nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece saat 22.50 sıralarında Aksu ilçesi, Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Celil Tetik (51) yönetimindeki 07 AKY 739 plakalı domates yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Hüseyin Mehmet Bayrakdar (31) yönetimindeki 31 AAT 570 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Kaza anında çarpmanın etkisiyle alev alan kamyonet itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Kazada hayatını kaybeden Celil Tetik’in yakınları sinir krizi geçirdi. (EA-
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