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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin tavanına zulalanmış uyuşturucu narkotik köpeği tarafından bulundu

Otomobilin tavanına zulalanmış uyuşturucu narkotik köpeği tarafından bulundu

- şüpheli araçta arama yapılması

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- - uyuşturucu madde arama köpeği Thor’un araçta arama yapması
- - köpeğin araç tavanına gizlenmiş uyuşturucuyu tespit etmesi
- - zulalanan uyuşturucunun bulunduğu yerden çıkarılması
- - uyuşturucunun tartılması
- - genel detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği “Thor” ile yapılan aramada aracın tavanına zulalanmış 985 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonların devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği “Thor” ile yapılan aramada, aracın tavanına zulalanmış 985 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
(UU-MSA-Y)
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