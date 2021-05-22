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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Park halindeki aracın başında polis ekipleri ve duyarlı vatandaş

Polis İtfaiye Eri Yavru Kedi Polis Ekipleri Hayvan 

-İtfaiye aracının gelişi
-Araç sahibinin otomobilin kapılarını açması
-İtfaiye görevlisi aracın kaputunu açması
-Motor kısmında bulunan kedinin kaçmak isterken itfaiye görevlisinin yakalaması ve bulunduğu yerden çıkartması
-Kediyi sahiplenmek isteyen bayanla birlikte itfaiye görevlisinin aracın yanından ayrılışı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan duyarlı vatandaş polise haber verdi. İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde park halinde bulunan 55 FS 135 plakalı otomobil yanından geçen duyarlı bir vatandaş aracın motor kısmından gelen kedi sesi duydu. Polisi arayarak durumu bildirdi. Aracın sahibini arayarak aracının yanına gelmesini isteyen polis ekipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından aracın kaputu açılınca yavru kedi motor kısmına girmek istedi. Kediyi yakalayan itfaiye eri, onu bulunduğu yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu anlaşılan kediyi hayvansever bir bayan kendi evine götürdü.
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