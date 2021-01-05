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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin lastiğine sıkışan kedi hayvansever vatandaşın 2 saatlik çabası sonucu kurtarıldı

Otomobilin lastiğine sıkışan kedi hayvansever vatandaşın 2 saatlik çabası sonucu kurtarıldı

- Araba altında sıkışan kedi kurtarılma detay

Bild Kırmızı Işık Yavru Kedi Hayvan 

-- Arabanın altından itfaiye ekipleri ile birlikte kediyi kurtaran vatandaş
-- kedi detay
-- araba detay
-- genel detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilin yedek lastik bölümüne giren yavru kedi hayvan sever bir vatandaşın ve itfaiyenin çabasıyla yaklaşık 2 saatte kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan Dişsöken’e otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada yavru bir kedi aracın yedek lastiği bölümüne girdi. Durumu fark eden Seyit Ecer sürücüyü uyararak aracı yol kenarına çekmesini istedi. Hayvan sever vatandaş Seyit Ecer, yavru kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre çabaladı. Çabalar kediyi çıkarmaya yetmeyince Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle el ele veren Ecer, yavru kediyi girdiği yerden yaklaşık 2 saat sonra çıkarabildi. Hayvan sever Seyit Ecer, Yoldan geçiyordum kedi dükkanın önünden arabaya doğru gitti, kediyi görmedi biz de kediyi görünce ağabeyi uyardık. Kedi arabanın altına girdi diye uğraşıyoruz. Ama kediyi çıkaramıyoruz. Ben aracın altına girdim ama kurtaramadım. İtfaiyeyi aradık yarım saate gelecekler, ben girdim ama kurtaramadım” dedi.
İtfaiye ekipleri ile birlikte kediyi kurtaran hayvan sever vatandaş Seyit Ecer ”Ben kurtardım ne yapayım içim hiç el vermedi can yani sonuçta, 1-2 saat sürdü kurtarmamız tekerin arasına girmiş elimi de kesti orası elimi uzattım diğer taraftan kediyi sıkıştığı yerden aldım” şeklinde konuştu.
(OE-GF-
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