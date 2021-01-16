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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin gazete dağıtıcısına çarptığı kaza kamerada...Hayatını kaybeden şahsın cesedi dağıttığı gazetelerle kapatıldı

Otomobilin gazete dağıtıcısına çarptığı kaza kamerada...Hayatını kaybeden şahsın cesedi dağıttığı gazetelerle kapatıldı

kaza anı

Cenaze Trafik Kazası Kamera Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Gazetelerin etrafa saçılması
-Motosiklet sürücüsünün üzerinin gazetelerle örtülmesi
-Kaza yapan otomobil ve motosiklet
-Sürücünün emniyete götürülmesi
-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün fotoğrafı

( KONYA )- Konya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gazeteci dağıtıcısının üzeri dağıttığı gazetelerle örtüldü KONYA

- Konya’da otomobilin refüjden çıkan motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, gazete dağıtıcısı hayatını kaybetti.Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah A. (20) idaresindeki 42 AGJ 850 plakalı otomobil, refüjden karşıya geçmek isteyen gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50) idaresindeki 42 DFN 83 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Dayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmanın şiddetiyle Hasan Dayan’ın dağıttığı gazeteler etrafa saçıldı. Hayatını kaybeden sürücü Hasan Dayan'ın üzeri dağıttığı gazetelerle örtülmesi yürekleri burktu. Kazadan ardından otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Hasan Dayan'ın cenazesi ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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