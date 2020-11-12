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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerine montunu örttü

Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerine montunu örttü

Yaralı kadın

Yaşlı Kadın En Yaşlı Kadın Polis Ekipleri Yaya Geçidi Yaralı Kadın 

-Polisin önlemi
-Vatandaşın montunu örtmesi
-Vatandaşların ilgilenmesi
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Sürücünün gözaltına alınması
-Kadının ambulansa götürülmesi
-Eşinin koşarak gelmesi
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda yaya geçidinden geçen yaşlı kadına otomobile çarptı- Vatandaşlar, yaralı kadını bir an olsun bırakmadı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrularak yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar bir vatandaş kadına montunu örterken, olay yerine gelenler ise yaşlı kadını bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere yola koyulan 51 yaşındaki Güldane Halil, cadde üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Kadın tam geçeceği esnada 07 AFV 442 plakalı otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının çevresinde önlem alarak trafik akışını sağladı. Sağlık ekipleri seyir halinde olduğu esnada vatandaşlar ise yaralı kadının başında bekledi. Vatandaş yaralı kadına montunu örttü Vatandaşların bir an olsun yalnız bırakmadığı kadına bir vatandaş ise montunu örttü. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralı kadına müdahale edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulans yola çıkacağı esnada kadının eşi ise koşarak olay yerine geldi. Eşini gören adam, rahat bir nefes almasının ardından hastaneye gitti. Sürücü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafik ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
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