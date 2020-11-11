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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kamyonetin şoförü alkollü ve ehliyetsiz çıktı: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı kamyonetin şoförü alkollü ve ehliyetsiz çıktı: 1 yaralı

HASTANEYE GETİRİLEN YARALI

Jandarma 

-ACİL DETAY
-OLAY YERİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet şoförünün alkollü ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Hünerli (23) yönetimindeki 59 LL 890 otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Süzen idaresindeki 33 VD 467 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil hurdaya döndü Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sedat Hünerli ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç sürücü, tedavisi için Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet şoförünün alkollü ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.
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