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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş ağır yaralandı

Bisikletli vatandaşın hastaneye getirilesi

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

İlk Müdahale Hastane Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş ağır yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Ordulu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.M. (41) idaresindeki 41 AR 771 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan E.B. isimli bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli E.B. ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.B.'ye ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralı E.B. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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