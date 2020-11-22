Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - AYDIN

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - AYDIN

- Yaralının Çine Devlet Hastanesi'nden sevk edilmek üzere ambulansa alınmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı.Erkan D'nin kullandığı 35 EC 4003 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Alabanda kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Süngü'nün (80) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Süngü, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bisiklet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement