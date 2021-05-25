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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinden görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

İlk Müdahale Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 


- Samsun'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yaya geçidindeki bisiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan bisikletli, hastaneye kaldırıldı. Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan G.A. idaresindeki 34 JV 1928 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Bu sırada otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen E.G.Y.'ye (17) çarptı. Olayın, 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı E.G.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İCÇ-SLH-Y)
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