Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile kadının yakınları, doktorlardan gelecek “iyi haberi” bekliyor

Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile kadının yakınları, doktorlardan gelecek “iyi haberi” bekliyor

S.A'nın yakınları ile röp

Hastane Akalan Allah Ameliyat Hamile Kadın 

-kaza anı

( ANKARA ) ANKARA

- Otomobilin çarptığı 8 aylık hamile S.A’nın durumu ciddiyetini korumasına karşın sezaryen ameliyatla alınan çocuğun durumu iyi. S.A’nın yakınları ise hastanenin önünde doktorlardan gelecek iyi bir haber için bekleyişlerini sürdürüyorlar. Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Zeki Uğur caddesi üzerinde S. A. isimli 8 aylık hamile bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Y.C.'nin kullandığı 06 BC 1833 plakalı otomobil çarpmıştı. 8 aylık hamile S.A., çarpmanın etkisiyle havaya uçarak yerde taklalar atmıştı. Yakınları, S.A.’nın kaldırıldığı özel bir hastanenin bahçesinde doktorlardan iyi bir haber gelmesi için bekliyorlar. S.A’nın bir yakını çarpan şahsın alkollü olduğu yönünde iddiada bulunarak, “Mağdur olanlardanız. İnşallah çocuk da kendisi de sağlıklı bir şekilde çıkar. Çocuğun sağlık durumu iyi ama hastamızın sağlık durumundan bir haber yok. Doktorlar da elinden geleni yapıyor. S.A’ya çarpan şahsın karakola teslim olduğunu veya yakalandığı hakkında net bilgisi olmadığını söyleyen bir diğer yakını, çocuğun durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. (MC-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement