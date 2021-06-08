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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Hastane Kamera Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİ SONRASI GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden şehir merkezine seyir halinde olan Cihan Ö. idaresindeki 52 AAC 827 plakalı otomobil, ara yoldan bisikletiyle aniden yola çıkan Kuzey Mert O. (7) isimli minik çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuğun yerde olduğunu gören mahalle sakinleri, çevredekiler ve araç sürücüsü, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik çocuk ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Minik Kuzey'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (ÜG-SK-Y)
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