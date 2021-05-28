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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

kaza yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Trol 

-yaralıya ilk müdahale
-yaralının hastaneye kaldırılışı
-kaza yapan araçlardan detaylar
-yolun tek şeritten sağlanması
-yaralının Kula hastanesinden Salihli hastanesine sevki

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günhan Dilber (49) idaresindeki 35 ALE 595 plakalı BMW marka otomobil, Yurtbaşı Mahallesi kavşağından dönmek isteyen Kudret Tuncay (56) idaresindeki 64 AJ 744 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Günhan Dilber yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla, trafik normal seyrine döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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