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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 1 yaralı

- Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 1 yaralı

- YARALININ AMBULANSA TAŞINMASI

İlk Müdahale Polis Kırmızı Işık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- KAZA YAPAN ARAÇLAR
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu’nda kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında D100 Karayolu Aşağısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Burhan Özçelik idaresindeki 14 BY 094 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Erdal Alural yönetimindeki 14 S 0367 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Burhan Özçelik ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Özçelik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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