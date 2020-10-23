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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil kamyonun altına girdi: 2 yaralı

Otomobil kamyonun altına girdi: 2 yaralı

Kaza yerinde yaralının ambulansa taşınması

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan otomobil ve kamyondan görüntü
-Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Oğuzhan G.’nin yakınları tarafından sakinleştirilmesi
-Meraklı vatandaşların kaza yapan araçların yanına kadar giderek yorum yapması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 1 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı Kaza, 18.20 sıralarında D-100 Karayolu Kaynaşlı İlçesi’nde Karaçalı ışıklı kavşakta meydana geldi. Oğuzhan G.’nin kullandığı 14 BL 161 plakalı Opel marka otomobil ile Cafer T.’nin kullandığı 81 EH 161 plakalı Dodge Fargo marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Cafer T. ve otomobilde bulunan yolcu Furkan D. bulundukları araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkışan yolcu Furkan G. ile kamyon sürücüsü Cafer F. bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Oğuzhan G.’yi olay yerine gelen ailesi sakinleştirmeye çalışırken, çevredeki meraklı vatandaşlar kaza yapan araçların yanına giderek hem kaza yapan araçları yakından görmeye çalıştılar hem de kazanın oluşumuyla ilgili yorumlar yaptılar. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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