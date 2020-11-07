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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi - KIRKLARELİ

Otomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdi - KIRKLARELİ

- Aracın bagajından köpeğin çıkarılması - Yavru köpekten görüntüler - Çevredekilerin bagajdan çıkarılan köpeği sevmesiOtomobil bagajına bırakılan köpek yavrusu vatandaşları harekete geçirdiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir otomobilin bagajında bırakılan köpek yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine bulunduğu yerden çıkarıldı.Karacaibrahim Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta park halindeki bir otomobilin bagajından köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, otomobilin sürücüsü N.A'ya ulaştı.Otomobilin yanına gelen N.A, 3 aylık köpeği arkadaşının Bulgaristan'dan getirdiğini, eve götürmek üzere otomobilinin bagajına bıraktığını söyledi.

Sahibi tarafından bagajdan çıkarılan köpeği çevredeki vatandaşlar bir süre sevdi.Sürücü hakkında hazırlanan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.Şube müdürlüğünde yapılacak değerlendirmenin ardından sürücüye ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.

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