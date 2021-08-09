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Otobüs kazasında ölen ikinci şoför memleketi Yalova’da toprağa verildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüs kazasında ölen ikinci şoför memleketi Yalova’da toprağa verildi

Otobüs kazasında ölen ikinci şoför memleketi Yalova’da toprağa verildi

cenaze görüntüleri

Kabristan Otobüs Kazası Engelli Kız Cenaze Namazı Yolcu Otobüsü 

-Cengiz Umut'un fotoğrafı

( YALOVA ) YALOVA

- Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut, memleketi Yalova’da toprağa verildi.
15 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında, ikinci şoför olan Cengiz Umut’un cenazesi Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesine getirildi.
Burada vefat eden şoförün ailesi göz yaşlarına boğuldu. Cengiz Umut’un eşi Melahat, çocukları 11 yaşındaki Oğuzhan, 21 yaşındaki Aslı’nın yanı sıra, annesi Şirin ve babası Hamza Umut, güçlükle ayakta durabildi. Umut’un engelli kızı Burcu ise (23), rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürüldü. Helâlliğin alınmasının ardından Umut’un cenaze namazı Taşköprü Mezarlığında kılındı. Umut’un na'şı bu kabristana defnedildi. Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsünü Kocaeli’ne kadar kullanan Umut, daha sonra dinlenmek için bagaj bölümünde bulunan kısma geçmişti. Umut, ölüme uyurken yakalandı.
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