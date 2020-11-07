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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otobana atlayan köpek faciaya neden oluyordu...O anlar kamerada

Otobana atlayan köpek faciaya neden oluyordu...O anlar kamerada

köpeğin yola atlaması

Mel B Köpek Kamera 

-beyaz aracın ani manevra yapması

( BURSA )- Bursa’da otobanda yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçlar faciadan kıl payı kurtuldu BURSA

- Bursa’da otoyola atlayan köpek az kalsın faciaya neden oluyordu. İki usta sürücü manevra ile köpeğe çarpmaktan kurtulurken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir eden araçların önüne bir anda köpek atladı. Facianın eşiğinden dönülen olayda köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobilin o anda sağından başka araç geçmemesi ise muhtemel bir faciayı engellemiş oldu. Görüntülerin devamında köpeğe çarpmaktan son anda kurtulan bir tırın ani fren yaptığı da görülüyor.
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