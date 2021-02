Otelin havuzunda flamingo görünce şok oldular

-Otel yetkilisi Can Yıldırımdan röportaj

-Genel detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum semalarından tuzla sulak alanına giden göçmen kuşu flamingo yaralanınca bir otelin havuzuna düştü. Havuzda flamingo gören vatandaşlar şok yaşarken, çalışanlar ise flamingoya gözü gibi bakıyor. Gümbet Mahallesi’nde bir otelin bahçesindeki havuzuna düşen flamingo görenleri şok etti. Havuz kenarından flamingo ile karşılaşan otel çalışanları ne yapacaklarını şaşırdı. Flamingonun yaralı olduğunu anlayan otel yetkilisi Ahmet Can Yıldırım, yanına giderek yarasına baktı. Yıldırım, durumu Kuşadası’ndaki Milli Park’a bildirdi. Milli Park yetkililerinin verdiği bilgiler üzerine flamingonun bakımını üstlenen Yıldırım, ayağındaki yarı pansuman yaparak sardı. Otelin klimalı bir odada kalan flamingo otel bahçesinde ve havuz başında gündüzleri vakit geçirmeye başladı.

Otelde kalan vatandaşalar ise flamingoya bakmaktan fotoğraf çektirmeye başladı.

Şaşkınlıkla izledikleri flamingoya ise “Cotton” ismini veren otel çalışanları, flamingoya gözü gibi bakıyor. İyileşmesi beklenen Flamingonun Bodrum - Milas karayolu üzerinde flamingo ve birçok kuşun yaşam alanı olan Tuzla Sulak Alanı’na bırakılacak. Otel Yetkilisi Ahmet Can Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün akşam saatlerinde otelimizin bahçesine bu arkadaşımız sığındı. Sanırım soğuk havanın da etkisiyle uçmaktan yorulmuş. Biz de yakalayıp ayağında yara vardı. Onların pansumanını yaptık. Üşüdüğü için klimalı bir odaya alıp ısınmasını sağladık. İnternetten beslenme yöntemini araştırıp bir şeyler yedirmeye çalışıyoruz. Dünden beri biraz kendine geldi. İnşallah iyileştiği zaman Bodrum yakınlarındaki flamingoların yaşadığı Boğaziçi mevkiine, doğal ortamına bırakacağız. Veterinerlerin bu tarz egzotik hayvanlarla ilgilenmesi yasakmış. Biz de en yakın Milli Park olan Kuşadası Milli Parkı’na haber verdik. Onlar da biraz sıcak tutup daha sonra doğal ortamına salmamızı tavsiye ettiler. Tavuk püresini çok fazla sulandırarak yani çorbadan biraz daha akışkan kıvama getirerek önüne tepsi ile bırakıyoruz, içinden küçük tavuk tanelerini seçerek besleniyor." (EA-



loading...