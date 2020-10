Osmanlı dönemi dizileri saraçlık mesleğine ilgiyi artırdı

-İşyeri çalışanlarının keçe ve üzengi imalatı

- Balıkesirli saraç Halil Tuzluk son dönemlerde yaygınlaşan atlı okçuluk ile birlikte tamamen el işi ile ürettiği eyerlerle mesleklerinde doruk noktasına ulaştıklarını söyledi.



Baba mesleğini uzun yıllardır sürdüren Halil Tuzluk televizyon kanallarında gösterilen Osmanlı dönemine ait dizilerde kullanılmak üzere eyer, kurluk, at başlığı ve göğüslüğü ile üzengi gibi malzemelerin üretimini yapıyor. Atlı okçuluğun gelişmesiyle birlikte yaptıkları işlere rağbetin arttığını söyleyen Saraç Halil Tuzluk yaptıkları Osmanlı eyerlerini Endonezya, Almanya ve Avustralya’ya gönderdiklerini de ifade etti.

Saraçlık mesleğini devam ettirecek neslin yetişmediğini kaydeden Halil Tuzluk, ömrü yettiği sürece mesleği sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Halil Tuzluk: “Atlı okçulukla birlikte işlerimiz açıldı” Balıkesirli saraç Halil Tuzluk ülke genelinde artan atlı okçuluk faaliyetleriyle birlikte işlerinin açıldığını belirterek, “Balıkesir’de saraçlık mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz. Bu meslek bize babamızdan kalan bir meslek. Günün getirdiği şartlara uymak üzere şu anda eskiden hayvan koşumları, at arabası, fayton gibi vatandaşların kullandığı malzemeler şu anda bitti. Biz de şimdi yeni atlı okçuluk olayları başladı.

Onun için bizde atlı okçulukla ilgili gerek eyer olsun, gerekse atlı okçulukta lazım olan kuruluk olsun, atlara başlık, göğüslük ve keçe gibi mamullerin yapımına döndük. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz, kendimizi her geçen gün yenilemeye uğraşıyoruz. Yapımına devam ettiğimiz eyeri rahvancılık ve ciritçiler kullanıyor. Atlı okçuluk faaliyetleri şu anda biraz daha yeni çıkan Osmanlı’ya dönük diziler ve filmlerden dolayı biraz artmış durumda” diye konuştu.

“Endonezya Avustralya ve Almanya’ya ürün gönderdik” Atlı okçuluk faaliyetlerinde kullanılan ürünleri gerek yurt içine gerekse de yurt dışına pazarladıklarını ifade eden Halil Tuzluk, “Yapmış olduğumuz bu malzemeleri zamanın getirdiği internet aracılığıyla da pazarlama olanağımız oldu. Bunun yanında da gerek yurt içi ve yurt dışından gelen talebe göre renk, model açısından vatandaşlara hizmet vermeye uğraşıyoruz. Genelde Türkiye içine çalışıyoruz ama dışarıdan da bizi arayanların da isteklerini karşılıyoruz. Mesela Balıkesir’e atlı okçuluk için Endonezya’dan gelenler oldu. Onlara da yaptığımız ürünleri pazarlama imkanımız oldu. İnternet üzerinden Avustralya olsun, Almanya olsun birkaç ülkeye bu malzemelerden yolladık. Bize gelen talepleri karşılamaya uğraşıyoruz” dedi.

“Kendimizi sürekli yeniliyoruz” Atlı okçuluk kulüplerinin kullandığı ürünleri zamanın koşullarına göre geliştirdiklerini de kaydeden Halil Tuzluk, “Tabi yaptığımız meslek el emeğiyle yapılan bir meslek. Bazı sıkıntılarımız oluyor. İşte malzeme bulmakta, tedarik etmekte olsun sıkıntı yaşıyoruz. Bu malzemeyi tekrar bizden sonraki nesillere aktarmak için de yetişen bir neslimiz yok. Allah ömür verdiği müddetçe bu işi sonuna kadar yapmaya uğraşacağız. Her gün kendimizi yeniliyoruz. Atlı okçuluk deyip geçmeyelim. Atlı okçuluk çok eski, Osmanlı’dan kalan gelenek ve görenek olduğu için Balıkesir’deki atlı okçuluk kulüpleri her geçen gün kendilerini yeniledikleri için taleplerine karşılık veriyoruz. Bunun için gerek kuruluk gerekse de eyer modellerini değiştiriyoruz. Şu anda yapımını devam ettiğimiz eyer İspanyol eyeri diye geçiyor ve genelde rahvançılar tarafından kullanılıyor. Ama bunun yanında biz kendimiz araştırarak atlı okçulukla bağlantılı olarak eskiye dönük Osmanlı ismini verdiğimiz başka bir modelimizi daha çıkardık. O eyeri de Türkiye çapında 5-6 seneden beri yapıyoruz. Yaptığımız işleri birazda isteğe bağlı olarak yapıyoruz. Yaptığımız ürünlere olan ilgiden dolayı da birkaç seneden beri mesleğimizden memnunuz” ifadelerini kullandı. “Kuruluş Osmanlı ve birçok filme malzeme sağladık” Osmanlı eyeri modellerinin yapımının 3-4 gün sürdüğüne değinen Halil Tuzluk, Kuruluş Osmanlı dizisi ile birçok filmde kullanılan malzemeleri kendileri tarafından temin edildiğini kaydetti.

Tuzluk, “Şu anda yaptığımız eyerler Osmanlı modeli dediğimiz eyer. Bu eyerin normalde el emeğiyle üretimi normalde 3-4 gün sürüyor. Ürünlerimizde komple deri kullanıyoruz. Kullandığımız kaliteli malzemeler bize zamanla artı getirdi. Yaptığımız işlerle televizyonlarda yayınlanan Kurtuluş Osmanlı, yurt dışında gösterime girecek olan Harşemşah isimli filme malzemelerini vermek bize nasip oldu. Daha önce de Tatar Ramazan filmi ile Deliler filminin malzemelerini biz tedarik ettik” diye konuştu.

