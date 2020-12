Osmaniyeli aktarın 'mutlu müşteri pozları' köşesi

-Genel detaylar

OSMANİYE



- Osmaniye’de aktarlık yapan Bülent Durna, müşterileriyle çekildiği fotoğraflardan iş yerinde ‘mutlu müşteri pozları’ ismini verdiği bir fotoğraf köşesi yaptı. Fotoğraflardaki her müşterisi ile aile bağı kurduğunu belirten Durna, hayatta her şeyin geçici ancak dostluk ve sevginin kalıcı olduğunu söyledi.



Osmaniye'de 30 yıldır bitkisel ürünler üzerinde çalışmalar yapan aktar Bülent Durna, müşterilerine doğal bitkilerden hazırladığı karışımlarla şifa olmaya çalışıyor. Her yaştan müşterisi bulunan Durna, yaptığı karışımlardan memnun kalanlarla iş yerinde fotoğraf çekiliyor. Yıllardan beri şifa olduğu müşterileri ile onlarca fotoğraf çekilen Durna, iş yerinde adını ‘mutlu müşteri pozları' verdiği bir köşe yaptı. Gelen müşterilerinin fotoğraflara bakarak geçmiş anıları yâd ettiğini ifade eden Bülent Durna, dünyada her şeyin geçici olduğunu ancak dostlukların kalıcı olduğunu söyledi.



“Buradaki tüm insanlarla aile bağı kuruyorum” Müşterilerinin hayatlarında bir anı kalsın diye fotoğraf köşesi yaptığını ifade eden Aktar Bülent Durna, “Mutlu müşteri pozlarını yapmaya karar vermemin sebebi hayata biraz farklı açımdır. Hayatta her şey para değil ben burada ki tüm insanlarla aile bağı kuruyorum. Ben onların hastalıklarına şifa olmaya çalışıyorum. Hastalıklarına şifa olduktan sonra hayatlarında bir anı kalsın diye böyle bir köşe yaptım. Dünyada her şey geçicidir. Ama kurulan dostluklar ve gerçek sevgiler kalıcıdır. Çünkü bu dünyada hiçbir şeyi götüremiyorsunuz, yüreğinizdeki sevgiden başka. Bundan dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdim. İnsanlar geliyor bu da benim komşum o da buraya gelmiş diyor. Aradan 5 yıl geçmiş ama bizim halen müşteri bağımız devam ediyor. Fotoğrafı görünce bu fotoğrafta ne kadar gençmişim ya da bu fotoğraftan sonra ne kadar değişmişim gibi diyaloglar yaşıyoruz” diye konuştu.

