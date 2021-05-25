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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - Tarladan ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE - Tarladan ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

- Yanan alanın drone görüntüsü - İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin yangına müdahalesi Osmaniye 'de tarladan ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de tarladan ormanlık alana sıçrayan anız yangını, yayılmadan kontrol altına alındı.Merkeze bağlı Kumarlı köyü yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasındaki anız yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Olay yerine yönlendirilen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını ilerlemeden kontrol altına aldı.Yanan bölgenin etrafında ekili arazileri olan köylüler de söndürme çalışmalarına kovalarla su taşıyarak destek verdi.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ormanlı Anız Yangını Yangına Müdahale Trol 

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