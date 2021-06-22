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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - Plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

OSMANİYE - Plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Vali Erdinç Yılmaz'ın yangın mahalline gelerek bilgi alması Osmaniye 'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Fabrika Geri Dönüşüm Gesi Yangına Müdahale Trol 

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