OSMANİYE - Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
- İtfaiye ekiplerinin kediyi çıkarmak için yaptığı çalışmalar - Kedinin motordan çıkarılması Osmaniye 'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kiremitli Köyü Dervişli Mahallesi'nde, park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi yavrusu salıverildi.
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