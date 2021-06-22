Osmaniye’de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

-İtfaiye giriş çıkışından görüntüler

-Genel görüntüler



( OSMANİYE - 2) OSMANİYE



- Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın da soğutma çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracının yönlendirildiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgiler aldı. (SKY-

