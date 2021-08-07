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Osmaniye’de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de iş yerinden ve halk otobüsünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kameralara yansıyan hırsızlık anları

Akalan Halk Otobüsü Gözaltı Hırsız Banka Kartı 

-Genel görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de iki iş yeri ile bir halk otobüsünden para, banka kartı ve parfüm çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre, Fakıuşağı ve Dumlupınar mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerleri ile halk otobüsündeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler para, parfüm ve banka kartını çalan şahsın daha önceden 43 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olan O.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan fizik takibin ardından kısa sürede yakalanan O.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SKY-
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