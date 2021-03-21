Osmaniye’de 11’i Mısır 11’i Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı

- - Göçmenlerin emniyete getirilmesi

- - Göçmenlerin emniyetten çıkarılması

- - Göçmenlerin İl Göç İdaresine sevki



( OSMANİYE ) - OSMANİYE



- Osmaniye’de yapılan uygulamada 11’i Mısır 11’i Suriye uyruklu olmak üzere 22 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini durdurmak amacıyla uygulama yapıldı. Uygulama sırasında 32 yaşındaki C.E. isimli Suriye uyruklu şahsın kullandığı 19 MA 0518 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan araçta düzensiz göçmen kaçakçılarına kişi başı 3 bin dolar vererek İran üzerinden Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11’i Mısır 11’i Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan parmak izi kontrollerinde M.C. isimli şahsın başkasına ait kimliği kullandığı belirlendi. M.C. hakkında başkasına ait kimlik belgesini kullanması suçundan da adli işlem başlatıldı. Öte yandan göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan Suriye uyruklu C.E. isimli şahsın daha önceden cinsel saldırı, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. C.E. hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı. (SKY-



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