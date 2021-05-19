OSMANİYE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Hükümet konağı önü davul zurna çalınması - Saygı duruşu - Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner’in konuşması - Üstü açık otobüsle bayrak ve çocuklara oyuncak dağıtımıOSMANİYE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Düziçi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.Düziçi Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi. Etkinliğin devamında üstü açık otobüsle şehir turu atan Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, vatandaşlara bayrak ve çocuklara oyuncak hediye etti.
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