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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

OSMANİYE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Hükümet konağı önü davul zurna çalınması - Saygı duruşu - Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner’in konuşması - Üstü açık otobüsle bayrak ve çocuklara oyuncak dağıtımıOSMANİYE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Düziçi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.Düziçi Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi.
Etkinliğin devamında üstü açık otobüsle şehir turu atan Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, vatandaşlara bayrak ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Koronavirüs Davul Zurna 

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