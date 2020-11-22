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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Osmangazi’de her gün 6 bin ekmek dağıtılıyor

Osmangazi’de her gün 6 bin ekmek dağıtılıyor

ekmek hamurundan detaylar

Irak Somuncu Baba 

-ekmeklerin pişirilmesi
-muhtar ve vatandaşlarla röportaj
-ekmeklerin dağıtılması
-somuncu baba vakfından dış detay

( BURSA ) - Somuncu Baba’nın 6 asırlık mirası yaşatılıyor BURSA

- Somuncu Baba’nın 600 yıllık manevi geleneğini yaşatan Osmangazi Belediyesi, her gün buharı üzerinde tüten 6 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor. Özellikle mahalle muhtarları, uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, vatandaşların hayır duasının alındığını belirtti.
Osmangazi Belediyesi, yıllardır ihtiyaç sahipleri için her gün 6 bin ekmek üreten Somuncu Baba Gönül Fırını ile Ulucami’nin yapımı sırasında çalışanlara ekmek dağıtan büyük evliya Somuncu Baba’nın manevi mirasını yaşatıyor. Somuncu Baba Gönül Fırını’nda sabahın ilk ışıklarında pişirilen ekmekler, ücretsiz olarak Osmangazi’nin farklı noktalarında muhtarlar vasıtasıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına bırakılıyor. Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) yaklaşık 600 yıl önce Bursa'daki çilehanesinin yanındaki fırında pişirip, çarşı pazar dolaşarak “Somunlar müminler” nidasıyla insanlara dağıttığı ekmekler, günümüzde Osmangazi Belediyesi tarafından dağıtılıyor. Osmangazi Belediyesi’nin bu anlamlı projesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdüğünü belirten mahalle muhtarları, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük ekmek ihtiyacı karşılanıyor. Çok güzel bir hizmet. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, her sabah vatandaşlarımızın hayır duasını alıyor. Kendisine çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Somuncu Baba’nın mirasını asırlar sonra yaşatmanın huzurunu içinde olduklarını belirterek, “Hiçbir vatandaşımızın aç kalmaması için çalışıyoruz. Aşevlerimizde her gün vatandaşlarımıza çorba ikram ediyoruz. Somuncu Baba Gönül Fırını’nda ürettiğimiz günlük 6 bin ekmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Üretilen taze ve sağlıklı ekmekler her sabah muhtarlarımızın da yardımıyla ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılıyor” dedi.
(SD-Y)
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