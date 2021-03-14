Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

-Yanan alanlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yanan alanlardan görüntü

-Orman işletme ekiplerinin çalışması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre 5000 evler mezarlığının üst tarafında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde örtü yangını çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye erleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı aranzözlerin çalışması ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü Yangınla ilgili (YE-



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