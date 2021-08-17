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Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar sarılmaya başlandı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar sarılmaya başlandı

Orman yangınından etkilenen köylerde yaralar sarılmaya başlandı

-Yanan evlerden ve ahırlardan detay

İçmeler Yangın Evcil Hayvan Orman Yangını Yıkım Çalışmaları 

--toki örnek ev inşaat çaılşması röp
--köy azası röp
--evi yanan yıkılan vatandaş röp

( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde çıkan ve 9 gün süren orman yangınında sadece ağaçlar, yaban hayvanları değil, tarım arazileri, evler, ahırlar, evcil hayvanlarda zarar gördü. Orman yangınının en çok etkilediği kırsal mahallelerden olan Osmaniye köyünde evlerin yıkım çalışmaları ve bir evin yapım çalışması başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin yapmış olduğu saha çalışmalarından sonra tespit edilen 96 binanın 69’u yıkıldı kalan 27 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binaların sahipleri AFAD tarafından gönderilen konteynırlarda ve çadırlarda kalıyorlar. Yangından zarar gören ve içinde vatandaşların yaşadığı 14 hane olan Osmaniye mahallesinde vatandaşlara devlet tarafından ödemeler başladı.
Y Osmaniye Mahallesi Azası İbrahim Şahin "Yangının başladığı gün kendi arabamla İçmeler tarafına gelen yangına bakıp destek olmaya gitmiştim, ailem aradı 'Yangın bize yaklaşıyor hemen gel' dedi.
O telaşla gelirken yolda arabam hararet yaptı, can havliyle yürüdüm buraya kadar koştum hemen kamyoneti alıp ailemi ve yakınları tahliye ettim. 93 model bir arabam vardı bıraktığım yere döndüğümde tamamen yanmış olduğunu gördüm. Devletimiz arabanın parası 30 bin lirayı verdi. Diğer zararlarımızı da karşılayacaklarını belirttiler. Allah devletimizden, belediyemizden, yardımcı olanlardan, olmak isteyenlerden razı olsun’’ şeklinde konuştu.
TOKİ'nin örnek ev modeli olarak yaptığı, mahallenin girişinde yaşayan ve evleri tamamen yanan, konteynıra taşınan Günay Şahin "Yangın çıktığı zaman kızımla evdeydik, kocam arı yanındaydı. Akrabalar aradı 'Hemen çıkın yangın sizin oraya geliyor' dediler. Biz de kaçtık, ertesi gün geldiğimizde her şeyimiz yanmış gördük, kurtarabildiklerimizi kurtardık ama kullanılacak halde değiller, devletimiz bize yardım ediyor. Evimiz yeniden yapılıyor şükür bu halimiz" diye konuştular. Örnek ev olan Şahin Ailesi'ne evlerinin 26 Ağustos’ta teslim edileceği bildirildi.
Yıkılan 14 hane ve 13 ahır daha önce kaç metrekare ise ona göre yapılarak en geç 1 yıl içinde teslim edileceği, o zamana kadar da her türlü barınma ve destek sağlanacağı belirtildi. (GK-İK-
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