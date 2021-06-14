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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Orman gülleri yaylaların güzelliğini arttırdı

Orman gülleri yaylaların güzelliğini arttırdı

Orman gülleri detay

Cezbe Katar Şili Irak 

-Koyun sürüsü orman gülleri içinde otlanması detay
-Oba evleri ve orman gülleri detay

( ORDU -DRONE) ORDU

- Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında yetişen sarı renkteki orman gülleri, yaylaların güzelliklerine güzellik kattı.Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu’ çiçeği diye tabir edilen çiçek, yayların havasını değiştirmeye başladı.
Kendisine has rengi ve kokusuyla hem görsel, hem de doğaya saldığı kokusu ile hayran bırakan orman gülleri, yaylaları süsledi. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve Temmuz ayına kadar ömrü olan orman gülleri, kokusuyla da mest ediyor. Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda kendisini gösteren orman gülleri, yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran yaylaya ayrı bir güzellik katarken, kokusu ile de insanları cezbediyor.Yayla sakinlerinden Süleyman Büyük, "Orman gülleri yaylaya ayrı bir güzellik katıyor. Görüntüsü ve kokusuyla insana huzur veriyor. Yaylalar her mevsim ayrı bir güzel" dedi.

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