Ordulu anne çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürdü

- Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki ev hanımı Merve Sider, çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor. Ünye'nin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Merve Sider, okuduğu üniversitenin edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra hayalini kurduğu her olayın tablosunu çakıl taşlarıyla canlandırma başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlama günlerinde evinde oturarak kafasında bütünleştirdiği hayallerini sanata dönüştüren Merve Sider, şimdilerde ise "mutlu aile" ve "mutluluk” simgeleyen tablolar yapıyor. Duygusal anlamda farklı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o anki hayal dünyasını taşlarla canlandırdığını ifade eden Merve Sider, "Pandemiden önce herkesin iyi kötü bir sosyal hayatı vardı. Ama pandemiden sonra kimi zaman kendi irademizle veya kimi zaman yasaklardan dolayı sokakla iletişimlerimizi kestik. Bu süreç bir zaman sonra beni de sıkmaya başladı.

Duygusal anlamda enerjimi yükseltmek anlamda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Taş tablolara daha önceden de aşinaydım ve yapmak aklıma geldi" dedi.

"Deniz kenarında ilham aldım" Taşlardan tablolar oluşturduğunu ve deniz kenarında olduğu sırada ilham alarak bu sanatı gerçekleştirdiğini ifade eden Sider, "Açıkçası onlar tarafından şaşkınlık veren bir durum olmadı. Çünkü ailem ve çocuğum benim sanatsal faaliyetlere merakımı bildikleri için daha öncede yağlı boya, kara kalem çalışmaları olduğu için şaşırmadılar. Bu 5 aylık süreç içerisinde ben karar verdikten sonra deniz kenarında vaktimizi geçirdiğimizde ilham aldım. Ardından Ünye'mizin belli sahil yerlerinden taşlarımızı temin ettim. Yapmaya başladıktan sonra en yakınlarım olan eşim, çocuğum ve çevrem gördüklerinde beğendiklerini söylediler. Tabii, bunu neden insanlarda görmesin diyerek sosyal medyada bir sayfa açtım ve ürünlerimi herkesin beğenisine sundum" diye konuştu.

"Her tablosunun öyküsü var" Her yaptığı taş tablolarda eşi Merve Sider'in bir öyküsünün olduğunu ifade eden Cemal Sider, "Eşimle biz evlenmeden önce de kendisi yağlı boya tablosu ve kara kalem tabloları yapıyordu. Kendisi sanatını geliştirerek taş tablo yapmaya başladı.

Tabii, burada biraz da eşimin yeteneği ön planda oluyor. Bu da benim hoşuma gitti. Yaptığı her tablonun bir öyküsü var. Ben de bu çalışmalarından dolayı mutlu oldum" şeklinde konuştu.





