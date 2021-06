20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-AŞI UYGULAMA ALANINA VATANDAŞLAR GİRERKEN GÖRÜNTÜ-AŞI UYGULAMA ALANINDA VATANDAŞLAR SIRA BEKLERKEN GÖRÜNTÜ-AŞI ODASI GÖRÜNTÜ-Ünye Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim Emre Çolak Röportaj-SGK çalışanı olduğu için aşı uygulamasından faydalanan 20 yaşındaki Dilan Yanık röportaj-Çalıştığı kurumda SGK’ lı olan ve ilk aşını olmaya geldiğini söyleyen 34 yaşındaki Esra Tunca röportaj-aşı olduktan sonra bekleyen vatandaşlar-Aşı sistemi randevusu açılır açılmaz aşısını olmaya gelen 40 yaşındaki Erdoğan Arslantürk röportaj-aşı alanı genel görüntü( ORDU )- 40 yaş üstü ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı kuyruğu oluşturdu ORDU- Ordu’nun Ünye ilçesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın peş peşe açıklamalarının ardından 40 yaş ve üzeri kişiler ile SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar aşı olmaya başlamasıyla beraber, aşı alanlarında kuyruklar oluşturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın art arda yaptığı açıklamalar sonrası 40 yaş ve üzeri kişiler randevularını alarak aşılarını olmak için hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. Aşılamanın hız kesmeden devam ettiği Ünye Devlet Hastanesi’nde görevli Pratisyen Hekim Emre Çolak, yaş gruplarının indirilmesiyle yoğunluğun arttığını söyledi.Dr. Emre Çolak, "Şu an günde bin ila bin 500 hastaya aşı uygulaması yapıyoruz. 40 yaş üstü hastalarımız randevularını almadan da gelebiliyorlar. Aynı şekilde SGK’lı olan 25 yaş üstü vatandaşlarımızda geliyor. Vatandaşlarımız gelsin ve aşılarını olsun. Çünkü şu ana kadar herhangi bir alerjik reaksiyona rastlamadık ve herhangi bir olumsuz durum olmadı. Şu an hastanemizde 15 aşı odamız aktif olarak çalışıyor ve gece 24.00'e kadar aşı yapıyoruz. Tabii, hasta sayısı arttıkça bir odalarımıza arttırabiliriz. Şu an aşılarımız içerisinde Biontech alman aşılarımız var. Birde ilk Çin aşısı olanların ikinci doz aşıları var. Şu ana kadar aşılarda herhangi bir olumsuz durum gözlemlemedik. Aşılarımız sosyal mesafeye uygun bir şekilde nezih bir ortamda yapıyoruz. Zaten hastanemizin alt yapısı buna uygun" dedi.SGK'lı olduğu için aşı uygulamasından faydalanan 20 yaşındaki Dilan Yanık, "Aşı korkusu bende de vardı. Hatta ben aşı olmak istemiyordum. İş yerimizde kura çektik ve ilk bana çıktı. Hastaneye gelirken korktuğum için arkadaşımla beraber geldim. İlk doz aşımı vuruldum. Ailemde babam yaş sınırı kalktığı için vuruldu, ardından bizde aşımızı olduk. Şu an farklı bir durum yaşamadık" diye konuştu.Çalıştığı kurumda SGK’lı olan ve ilk aşını olmaya geldiğini söyleyen 34 yaşındaki Esra Tunca, "Herkeste olduğu gibi bende de bir tedirginlik vardı. Ama sabah randevu alabileceğimi öğrendiğim anca çok mutlu oldum. Ve hemen koşa koşa aşımı olmaya geldim. Biraz acısı yüzünden korkuyordum ama bence bir an önce herkes aşısını olsun diyorum" şeklinde konuştu.Aşı sistemi randevusu açılır açılmaz aşısını olmaya gelen 40 yaşındaki Erdoğan Arslantürk, "Zaten bize sıra gelmesini bekliyorduk. İnşallah bu illet hastalıktan aşımızı olduktan sonra etkilenmeyiz. Allah bize bu imkanı sağlayanlardan razı olsun. İlk başta insan tedirgin oluyor ama şu ana kadar 20 dakikadır aşımı olduktan sonra bekliyorum. Bir yan etki durumu hissetmiyorum. Açıkçası korkulacak bir şeyde yok. Aşı olmayı herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Aşı çalışmalarına ise katılım yoğun bir şekilde devam ederken, hastanede ise gece saatlerine kadar katılım yoğunluğunun devam ettiği bildirildi.(HA-SLH-