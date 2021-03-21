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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ordu’da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ordu’da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

-112 ekiplerinin olay yerinden ayrılması
-Detaylar ve polis ekipleri incelemesi
-Ordu Devlet Hastanesi detay görüntü

( ORDU ) -- Hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ORDU

- Ordu’da, bir apartmanın 6’ncı katından düşen ve ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Eymen Duran isimli 13 yaşındaki çocuk, 11 katlı apartmanın 6’ncı katının merdiven boşluğundaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Duran’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı. (SK
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