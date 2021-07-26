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ORDU - Cami hoparlörlerinden vatandaşlara sel ve heyelan uyarısı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ORDU - Cami hoparlörlerinden vatandaşlara sel ve heyelan uyarısı

ORDU - Cami hoparlörlerinden vatandaşlara sel ve heyelan uyarısı

- Camiden yapılan anonsORDU (AA) - Ordu 'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Ordu 'da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı.Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.Uyarıda, "Kıymetli Ordu lu hemşehrilerimiz, bu gece ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım." ifadesine yer verildi.

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