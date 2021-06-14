Ordu Büyükşehir Belediyesi, Köksal çiftinin tehlike arz eden köprüsünü yeniledi
- Dere üzerindeki eski ve yeni köprü - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in aileyi ziyareti - Şükrü ve eşi Gülizar Köksal'ın açıklamaları - Başkan Güler'in konuşmasıORDU (AA) - Ordu 'nun Kabataş ilçesine yaşayan Köksal çiftinin evlerine ulaşım sağlayan köprü, Büyükşehir Belediyesince yenilendi.İlçeye bağlı Yeniceli Mahallesi'nde ikamet eden Şükrü ve eşi Gülizar Köksal, evlerine ulaşımı sağladıkları ve dere üzerinde bulunan köprünün tehlike arz ettiğini belirterek Büyükşehir Belediyesine başvurdu.Çiftin talebini değerlendiren belediye ekipleri, eski köprünün yanına araçların da geçebileceği köprü inşa etti.Çifti ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni köprünün hayırlı olması dileğinde bulundu.Güler, çağdaş şehircilik şartlarına uygun köprünün açıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Buradaki eski köprü tehlikeliydi. Yeni yaptığımız köprüyle artık vatandaşlarımız tehlikesiz ve güvenle evlerine ulaşım sağlayacaklar. Daha evvelden eski köprüden bir insan zor geçerken şimdi yapılan köprüyle araba geçiyor. Artık buradan tehlikesiz ve güvenle evlerine ulaşabilecekler. Ulaşım için yapılması mümkün yerlerde kimi zaman basklarla köprü yapıyoruz, kimi zaman ise bu şekilde köprü inşa ediyoruz, kimi zaman ise asma köprüler yapıyoruz. Burada inşa ettiğimiz köprüyle de çiftimizi rahata kavuşturduk. Güle güle kullansınlar."Yeni köprüden dolayı memnuniyetini dile getiren Şükrü Köksal ise "Eski köprümüzden insan zor geçiyordu. Şimdi yapılan köprüden araba bile geçiyor. 40 seneden sonra köprümüz yenilendi. Çok memnunuz. Hilmi başkanımız sayesinde güvenli köprüye kavuştuk. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım