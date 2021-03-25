Önündeki iki otomobile çarpan otomobil takla attı:1 yaralı

-ambulansın olay yerinden ayrılması

-kazaya karışan araçlar

-takla atan araç

-polisin çalışmaları



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında önünde seyreden iki otomobile çarpan otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Serik ilçesinde D-400 karayolunda bu akşam saat 21:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halit Develoğlu’nun kullandığı 07 F 3353 plakalı otomobil önce aynı yönde seyir halinde olduğu Bülent Açıkgöz’ün kullandığı 07 AJH 494 plakalı otomobile ardından sürücüsü belirlenemeyen 07 ANL 924 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atıp yolun ortasında ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya büyükşehir itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Develoğlu, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (MD-



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