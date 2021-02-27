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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Onları dışarıda görenler şaşırdı...Vergi borcu ödemek için kısıtlamadan muaf olanlar vergi dairelerine koştu

Onları dışarıda görenler şaşırdı...Vergi borcu ödemek için kısıtlamadan muaf olanlar vergi dairelerine koştu

VERGİ DAİRESİ ÖNÜNDE BEKLEYENLER

Hafta Sonu İnternet Sitesi Bild Borç Yapılandırması 

-GEÇTİĞİMİZ GÜN GÖRÜNTÜLENEN UZUN KUYRUK
-VATANDAŞ İLE RÖP.
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Vergi borçlarını ödemek veya yapılandırmak isteyen vatandaşlar, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı önüne koştu. Ellerinde belgeleriyle kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar az sayıda olsa da görenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.Geçtiğimiz günlerde Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yapılandırma ve ödeme için gelenlerin oluşturduğu kuyruğun ne başı ne de sonu görünüyordu. İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutuldu. Hafta sonu eline belgeyi alanlar, Bursa Vergi Dairesine koştu. Fazla kişi olmasa dahi vatandaşları dışarıda görenler şaşkınlığını gizleyemedi.Salgınının yaşandığı bu süreçte yoğunluktan endişeli olduklarını ifade eden yetkililer, başvuruların internetten de yapılabildiğini hatırlattı. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesi imkanı bulunuyor.
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