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Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı

Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı

Yağmur duası detay

Yağmur Orman Yangınları Küçük Çocuk Devam Eden Orman Yangınları Yağmur Duası 

-Kurban detay
-Duadan detaylar
-Turistler görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Manavgat’ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı. 28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat’ta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, çevre ilçelere de sıçradı. Tüm Türkiye’nin durdurulması için seferber olduğu yangın için bugün öğle namazı sonrası saat 14.00’da Manavgat Külliye Cami önünde yağmur duası gerçekleştirildi.
Yağmur duasına Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Manavgat ilçe müftüsü Abdullah Eroğlu ile birlikte cemaat ve vatandaşlar katıldı.
Yoğun katılımın olduğu yağmur duasında kurbanda kesildi. Duada küçük çocuklar tekbirler çekti. “Turistler ilgi gösterdi” Yağmur duasının yapıldığı camiyi gezmeye gelen turistlerde, duaya ilgi gösterdi. Turistler, dua boyunca olan biteni izledi.
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